Bruno Fernandes revelou as palavras que Cristiano Ronaldo lhe disse sobre o seu desempenho no Sporting, numa entrevista ao Tuttosport, em que dá conta das conversas com CR7 desde que chegou a Alvalade. "[Ronaldo] é um verdadeiro campeão, o jogador perfeito. Desde o princípio que temos falado do campeonato português, pois ele representou o Sporting. Disse-me que tenho feito as coisas bem e para continuar assim", explicou o médio leonino.O internacional português elegeu ainda o homem que melhor bate os livres diretos entre Pjanic, Dybala e ele próprio, já numa antevisão ao duelo de quarta-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões. O bósnio mereceu a preferência mas o ícone é outro. "Nunca vi ninguém com classe de Andrea Pirlo em Itália. Será sempre uma referência para mim e não apenas nos livres", contou.Ainda sobre a partida com o campeão italiano, Bruno Fernandes salientou o dono da baliza: "O Buffon faz parte da história de Itália. Seria especial marcar ao guarda-redes mais forte das últimas décadas."