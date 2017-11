Continuar a ler

Que apostas devem os clubes fazer para sobreviver. "No futuro vão perceber que é preciso meter dinheiro nas respetivas academias e criar ligação com os adeptos, com as novas plataformas, criando dinheiro pela Academia. É o que temos feito com sucesso nestes cinco anos. Quem não entender entrará em falência ou um dia tudo neles mudará. Todos os clubes recebem muito dinheiro das TV mas temos de olhar para as novas plataformas. É fácil que todo o Mundo esteja ligado ao teu clube, colocando dinheiro na área digital. Estamos a tentar melhorar nessa área, pois no futuro queremos ligar-nos aos nossos adeptos sem ser apenas pela TV. Depois dos próximos cinco anos, quem estiver ligado por outras plataformas é quem vai sobreviver. Primeiro, criar calor pelos jogadores e Academia e depois encontrar novas fontes de receita, pois as receitas de TV rapidamente sobem mas também descem. É a forma de criar valor para os clubes no futuro. Estamos a criar um monstro, metendo tudo junto e no fim somos apenas um clube. No futuro vamos perder esta dimensão estratosférica e voltar outra vez ao básico - os adeptos e honrar a história dos clubes e dar-lhe cada vez mais valor. O segundo equipamento desta época no Sporting é feito pelos adeptos. O nosso lema está escrito em braile e isto é tambem uma inovação. Todos deve estar unidos no futebol."

"Não é uma institução, é algo, não sei o quê. Há muito para mudar pois quando se luta contra algo que não se sabe quem são as pessoas e de onde veio o dinheiro, e eles podem ganhar, singiia que o futebol tem muito para resolver. Foi um dia triste para o Sporting mas também para o futebol. Porque algo que ninguém sabe bem o que é ganhou. Estamos aqui, conseguimos lidar com isso. Às vezes perdemos de forma injusta e temos de continuar a acreditar em nós. Se tivemos de lutar esta guerra, assim o faremos.""De 2013 a 2016, foi pago 1,1 mil milhões em comissões, falamos em dólares (915 milhões de euros). Se colocamos isto em 14 anos, em simples matemática é algo como 4,4 mil milhões em comissões. Mas isto é apenas matemático. Jorge Mendes fez transferências de 1,2 mil milhões em 14 anos. Portanto, sim, é um grande agente, com quem o Sporting precisa também de lidar e também a nível mundial. É muito e está a crescer a influência dos agentes, está a crescer muito também as comissões. Estão a duplicar em relação a 2010. Só no Big Five são muitas. Inglaterra é uma liga que compra mais do que forma, mas é muito dinheiro em comissões.""Não foi uma grande batalha, para isso teria de estar interresado na batalha e eu não estava interessado no West Ham. Portanto, não foi uma grande batalha.""Agentes têm cada vez mais poder e os jogadores têm cada vez mais medo de fazer algo sem os seus agentes. Portanto, os agentes estão a facilitar ou apenas para ganhar dinheiro com negoócios. Às vezes encontro agentes que querem ajudar o negócio; outras vezes vejo outros que... a FIFA diz que os clubes devem primeiro chegar a acordo e depois o clube comprador pode falar com o jogador. É a regra e nós devemos ser o único que a cumpre... O que acontece é que que o agente diz que se não recebe nada, o jogador não sai. Temos de criar regras. Quem vai meter as mãos nisto? Federaçãoes? Não. Ligas? Não, não acredito. Tem de ser o Governo. Falamos de um mercado de 33 mil milhões, o mesmo da indústria de Hollywood, mais do que os outros desportos juntos. Os Governos têm de fazer algo sobre as intermedições e a pertença de passes. Não acredito que tenhamos a capacidade de resolver estes problemas ao nível de Federações e Ligas.""Noventa por cento dos clubes na Europa não tem contas públicas e isso é um grande buraco negro. Se os Governos continuarem a assobiar e a não fazer nada, isso será mau para o futebol. No Big Give, há 18 nacionalidades diferentes a possuir 44 clubes. Os últimos foram da China mas há 18 nacionalidades diferentes. Não percebo porque os clubes não percebem por que motivo o negócio não pode ser lucrativo. Fomos a única administração no Sporting que teve um mandato de quatro anos com lucro, fazendo-o com boa gestão, vendendo e comprando bem, tivemos recorde de receitas na última época. Os clubes estão a esquecer isso e apenas tentam atrair dinheiro de investidores e compradores. Tenho receio quando vejo um estudo de Harvard que diz que 65 ou 75 dos clubes europeus estão na falência ou perto e 60 por cento no Mundo igual. Quero que o Sporting continue a ser pertença dos adeptos. Por isso investimos muito na nossa Academia, somos os únicos com dois Bolas de Ouro. Temos 55 nas principais ligas. Temos dificuldades em mantê-los? Barça e Juventus tiveram o mesmo problema em ganhar-nos. Os árbitros não estiveram muito bem mas pronto, eles querem clubes sexy, eu prefiro bons clubes. Não percebo o que é um clube sexy, um dia alguém irá mostrar-me."