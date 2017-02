A utilização de Zeegelaar é cada vez mais escassa. Aliás, pode mesmo dizer-se que o defesa holandês passa por um verdadeiro eclipse em Alvalade. A última aparição de Zeegelaar, de 26 anos, remonta ao início do mês, quando foi utilizado por Jorge Jesus na deslocação ao Estádio Dragão, jogo que os leões perderam por 2-1.Mas nem aí o lateral efetuou os 90 minutos porque foi substituído pouco depois do início da segunda parte , dando o lugar a Esgaio. Se no início da temporada, Zeegelaar até foi uma opção regular – regista 29 jogos pelo Sporting –, agora está cada vez mais relegado para segundo plano e já não é utilizado há dois encontros consecutivos. No fundo, esta é uma situação em muito parecida àquele que o jogador viveu após o encontro com o Sp. Braga (14ª jornada), mas aí ficou seis partidas sem dar o seu contributo à equipa.