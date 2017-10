Continuar a ler

Depois de ter contornado o relvado, Coentrão não chegou a falar com Jesus, que nessa altura dava indicações aos seus colegas. Voltou a cruzar-se com Gonçalo Álvaro e manifestou de novo insatisfação ao pontapear o portão gradeado de acesso à bancada. Ato contínuo, recolheu uma toalha e sentou-se atrás de Bruno de Carvalho e André Geraldes, de onde assistiria ao lance que deu o golo da vitória à Juventus, ao qual ficou associado, precisamente, o jogador que o rendeu: Jonathan Silva.



Fábio Coentrão não disfarçou a irritação quando foi substituído. O lateral-esquerdo foi projetado para fora do relvado e reentrou, tendo ficado caído à espera de assistência, sem que se tenha percebido se estava, de facto, lesionado, apesar de o médico Virgílio Abreu e de o enfermeiro Gonçalo Álvaro se terem dirigido ao local. Certo é que Jesus, que acabara de tirar Gelson para fazer entrar Palhinha, deu ordem para a saída do defesa e apressou Jonathan Silva.O mal-estar de Coentrão foi notório logo no momento em que percebeu que teria de deixar as quatro linhas, esbracejando, surpreendido. O internacional português dirigiu-se para o banco de suplentes pelo lado contrário dos responsáveis médicos que o assistiram, por forma a poder passar junto ao sector onde estavam os adeptos do Sporting e, dessa forma, agradecer-lhes o apoio.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves