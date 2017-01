Continuar a ler

Depois da cedência ao Belenenses, Palhinha disputa agora um lugar na equipa titular com William Carvalho, tendo mesmo 'ultrapassado' o internacional português nas escolhas de Jesus para o onze inicial que empatou na Madeira (2-2). Uma 'luta' que, sublinha, é saudável.



João Palhinha deu esta quinta-feira uma entrevista à Sporting TV e, instado a idealizar aquele que seria o seu jogador perfeito, o médio defensivo dos leões não teve dúvidas em eleger um colega de equipa: Bas Dost."Teria de ter o pé direito do Ronaldo, o pé esquerdo do Messi e... a cabeça do Bas Dost!", disse, bem humorado, o jovem jogador, de 21 anos.

Autor: Ricardo Granada