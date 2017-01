O manifesto da candidatura de Bruno de Carvalho às eleições do Sporting foi publicado esta sexta-feira no site de campanha do atual presidente. Nele, o líder verde e branco faz um balanço de quatro anos à frente dos destinos do clube, salientando, mais concretamente, a evolução do emblema de Alvalade, e projetando ainda um futuro de "consolidação" do trabalho levado a cabo no mandato.Entre o enumerar de uma série de metas cumpridas no período em questão, no que toca não só ao futebol mas também restantes modalidades e saúde financeira do clube, Bruno de Carvalho resumiu: "Voltámos a ser temidos pelos nossos adversários, estamos mais próximos de atingir o que todos desejamos, não podemos agora desviar-nos deste caminho e regredir"."Temos uma vez mais soluções concretas, realistas e exequíveis, medidas inovadoras que garantem a consolidação e o crescimento continuado do Sporting Clube de Portugal. Tudo isto aliado a uma experiência acumulada, uma equipa competente e rotinada para as poder implementar da melhor forma logo que esta seja reeleita, como, aliás, o nosso histórico assim o demonstra", acrescentou o atual presidente no manifesto.