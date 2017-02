João Palhinha e Gelson Martins partilham o balneário leonino há já alguns anos e são os melhores amigos dentro e fora de campo. Nesse sentido, é fácil de perceber que o regresso do médio-defensivo a ‘casa’ foi ‘apadrinhado’ pelo camisola 77, jogador igualmente com 21 anos, mas que ao contrário do número 66 já somava ano e meio de equipa principal do Sporting. Aliás, de acordo com informação recolhida porjunto de fonte próxima do balneário leonino, Gelson Martins foi (e continua a ser) um dos maiores pilares no processo de crescimento de João Palhinha, incentivando-o a ser melhor e dando-lhe a confiança necessária para ultrapassar as ‘dores de crescimento’ inerentes a um jogador com pouca experiência ao mais alto nível.