Pé quente



Os dois golos de ontem confirmam, como se necessário fosse, o bom momento de Bas Dost, que marca pelo terceiro jogo consecutivo e leva sete remates certeiros nos últimos cinco jogos.



No que diz respeito bis num jogo da Champions, o último jogador leonino a obter esta proeza foi Adrien, diante do Schalke 04.



Ganhar ao Barça e aguardar por ajuda grega



Com a vitória de ontem frente ao Olympiacos, o Sporting ficou automaticamente apurado para os 16 avos-de-final da Liga Europa, o que nunca foi o objetivo principal dos leões. A turma de Alvalade sonha ainda com a permanência na Champions, meta que está ao alcance, embora o caminho para lá chegar não se afigure muito difícil de desbravar. Assim, o Sporting só se qualificará para os oitavos-de-final da competição caso, no dia 5 de dezembro, ganhe em Barcelona e a Juventus não vença o Olympiacos na Grécia. Face à desvantagem no confronto direto com os italianos, esta é a única conjugação de resultados que permitirá o apuramento aos homens de Jorge Jesus.

Bas Dost voltou ontem a dar nas vistas. Por causa dos golos marcados, claro. O ponta-de-lança holandês obteve o segundo bis em jogos das competições europeias, repetindo a proeza alcançada na época 2014/15, ao serviço do Wolfsburgo... diante do Sporting. Em partida dos 16 avos-de-final da Liga Europa, o avançado marcou os dois golos da vitória dos alemães na partida da primeira mão, o que foi decisivo para a qualificação germânica, já que no encontro de Alvalade, duas semanas depois, o Sporting não conseguiu melhor do que um nulo.Com este primeiro bis na Liga dos Campeões, o internacional holandês alcançou, por outro lado, o sétimo golo em competições europeias, onde já havia marcado ao Steaua Bucareste (qualificação da Champions), Legia Varsóvia, de leão ao peito, e ao PSV, ao serviço do Wolfsburgo, além do tal jogo pelos germânicos diante do futuro emblema.

Autor: Luís Pedro Sousa