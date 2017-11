Bruno de Carvalho pediu aos sportinguistas para não irem facilmente do 8 ao 80 nas análises àquilo que é a vida do clube e, mais concretamente, ao desempenho das equipas, no futebol e não só. Até porque, lembrou o presidente leonino, a luta pelos títulos de campeão nacional mantém-se em todas as modalidades."Não podemos num dia apelidar uma equipa de bestial e no outro dia de besta, seja em que modalidade for. Temos de ser mais equilibrados. A exigência não pode ser sinónimo de bipolaridade, que muitas vezes o sportinguistas teimam em manter. Temos de continuar calmos, estamos dentro dos nossos objetivos em todas as modalidades, queremos chegar ao final da época como campeões em todas as modalidades", referiu o líder verde e branco durante a entrega dos galardões 'Garra de Leão', no núcleo de Castelo Branco."Não pode o presidente do Sporting andar todos o dias a justificar tudo e a todos. Ainda há pouco tempo tivemos as eleições mais concorridas de sempre e o presidente eleito com a maior votação de sempre. Deixa claro a confiança que os sportinguistas têm em mim e na minha equipa e nos nossos objectivos. A escolha foi feita, temos de tentar ao máximo manter a cabeça fria. Sermos exigentes? Percebo, queremos sempre mais e melhor e nisso serei sempre número 1", rematou.