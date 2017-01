Continuar a ler

, manter o modelo de gestão da comunicação assente num modelo centralizado de forma a permitir a definição das mensagens do Sporting Clube de Portugal de forma integrada, coerente e consistente, definindo-lhes a cada momento, o conteúdo, a forma e a oportunidade de divulgação, possibilitando-lhe assim que o Clube e SAD continuem a falar em toda sua extensão a uma só voz.Sócios, Núcleos, Investidores, Patrocinadores, Órgãos de Comunicação Social e todos os Parceiros. Gerir a reputação do Sporting Clube de Portugal de forma ajustada e de acordo com os seus princípios e valores.fortalecer a comunicação das modalidades, continuando a desenvolvê-la de forma coordenada e constante, informando das várias vertentes das suas actividades e exaltando os seus feitos.gerir as plataformas de comunicação e o desenvolvimento de conteúdos, enquanto área estratégica fundamental, num conceito global multimedia.reforço da vertente digital, ao nível do site e de novas aplicações.consolidar o nosso canal de televisão enquanto instrumento privilegiado de comunicação com os Sportinguistas e com os amantes do desporto, em geral. Reforçaremos as transmissões em directo, a exploração comercial e a área de conteúdos. Desenvolveremos novos programas e documentários, alargaremos a distribuição do canal e seus conteúdos, nomeadamente através de parcerias com companhias de aviação, voando assim a marca Sporting por todo mundo.dar continuidade aos estudos iniciados para criação de uma rádio oficial do Clube que possa gerar sinergias com as plataformas existentes e que à semelhança da Sporting TV apresente um modelo de sucesso e sustentável.dinamizar estas importantes plataformas que permitem comunicar à escala global, com audiências cada vez maiores que suplantam mesmo os media tradicionais, continuando a seguir as melhores práticas de referência e tendências de evolução.desenvolvimento de novas funcionalidades, nomeadamente na área de Sócios e versões em outros idiomas. Dinamização da Loja On-line o desenvolvimento dos módulos Escolas Academia Sporting e Núcleos.