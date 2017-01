Continuar a ler

No entender de Octávio Machado, a derrota por 2-1, num jogo que ficou marcado por duas alegadas grandes penalidades não assinaladas contra os encarnados, teve "uma importância psicológica enorme em tudo o que veio a acontecer" posteriormente: "O estado de alma era completamente diferente, a perturbação, se calhar, estava noutras paragens".



Os pontos que o Sporting reclama dos erros de arbitragem

Na entrevista deste domingo à Sporting TV , Octávio Machado voltou a sublinhar as críticas às decisões de arbitragem no Benfica-Sporting que prejudicaram os leões e apontou o dedo ao rival dos encarnados noutras áreas."O Sporting não é o segundo clube da Europa com a maior dívida, o presidente do Sporting não anda pela Ásia a tentar vender ativos. Seríamos uma equipa mais confiante, mais tranquila", afirmou.

Autor: Sofia Lobato