1. Estudar e explorar formas de aproveitamento do património edificado que contribuam para a sua rentabilização nomeadamente, cobertura, videosreens dentro e ao redor do Estádio, optimizando o aproveitamento das estruturas existentes;

2. Alargar a rede de Lojas Verde, aproveitando o cada vez maior potencial turístico do nosso país;

3. Garantir, cumprindo os estatutos, o naming do Estádio, Academia e Pavilhão;

4. Criar uma fan zone junto ao relvado que permita que associados sorteados possam ter acesso directo aos jogadores;

5. Distribuir gratuitamente o Jornal do clube por meio electrónico a todos os sócios com as quotas em dia;

6. Melhorar a SportingTv com a introdução de novos conteúdos e com transmissão em área reservada no site, na área de sócio dos diretos relevantes;

7. Dinamizar a proximidade de sócios às figuras do clube, aproveitando o site e as plataformas de comunicação organizando, entre outros, live chats regulares;

8. Reforçar a internacionalização da marca Sporting, nomeadamente com a criação de novas Escolas Academia Sporting, com especial ênfase nos PALOPs.