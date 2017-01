1. Tornar o Professor Mário Moniz Pereira o sócio perpétuo número 2;

2. Apostar na competitividade de todas as modalidades, com o máximo rigor e equilíbrio orçamental e a aposta na formação como prioridade;

3. Fazer a planificação geral, calendarização compatibilizada e conjunta das modalidades;

4. Estudar o regresso do basquetebol numa perspectiva sustentada, com o objetivo de competir no escalão mais elevado;

5. Desenvolver o conceito de Escolas Academia Sporting de modalidades;

6. Reforçar o projecto Olímpico do Sporting, com o objectivo de alargar o número de modalidades e atletas participantes nos próximos Jogos;

7. Desenvolver parcerias com Universidades de referência para reforçar o corpo de técnicos das modalidades;

8. Garantir a interligação entre os horários dos jogos das várias modalidades para voltarmos a ter dias "à Sporting".