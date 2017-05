Continuar a ler

Já com Mattheus e a possível reintegração de Petrovic, que foi cedido ao Rio Ave na segunda metade da temporada, o reforço do sector intermediário estará sempre dependente de algumas saídas, porque William e Adrien são indiscutíveis. As respostas de Mattheus e Petrovic também vão influenciar a ida ao mercado.No ataque existe a expectativa de contratar mais um avançado e outro extremo, partindo do pressuposto que Gelson Dala, o angolano que tem brilhado pela equipa B, e Iuri Medeiros, que está cedido ao Boavista, vão ser integrados na pré-época. Alan Ruiz e Bas Dost são tidos como fundamentais para 2017/18.