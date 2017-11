Continuar a ler

SERVIÇO DE TRADUÇÃO. Adrien foi o primeiro auxílio de Doumbia. No adeus, o antigo capitão passou o ‘testemunho’ a Salin e Mathieu, dois franceses fundamentais para a integração do costa-marfinense, pela partilha de um idioma comum



O PARCEIRO. Alan Ruiz é um dos jogadores mais próximos de Doumbia. No entender de equipa técnica e dirigentes, são bom exemplo de concorrência sadia. São comuns as partidas que ambos pregam um ao outro com recurso às redes sociais



‘UM PRATO’. É respeitado entre colegas pelo currículo e acarinhado pela personalidade. Acessível, educado, brincalhão, Doumbia é um dos animadores de serviço no balneário leonino



ADAPTAÇÃO. Doumbia chegou por empréstimo da Roma mas o Sporting já acionou a cláusula de compra. Tem agora contrato até 2020. Está feliz, não se arrepende da escolha e só pensa na adaptação definitiva ao clube



RIVAL... AMIGO. A principal razão para que Doumbia não seja titular ‘de caras’ chama-se... Bas Dost, cujos 42 golos em 42 jogos na Liga lhe garantem lugar cativo. O holandês é, contudo, um dos mais focados na integração do colega de equipa Adrien foi o primeiro auxílio de Doumbia. No adeus, o antigo capitão passou o ‘testemunho’ a Salin e Mathieu, dois franceses fundamentais para a integração do costa-marfinense, pela partilha de um idioma comum. Alan Ruiz é um dos jogadores mais próximos de Doumbia. No entender de equipa técnica e dirigentes, são bom exemplo de concorrência sadia. São comuns as partidas que ambos pregam um ao outro com recurso às redes sociaisÉ respeitado entre colegas pelo currículo e acarinhado pela personalidade. Acessível, educado, brincalhão, Doumbia é um dos animadores de serviço no balneário leonino. Doumbia chegou por empréstimo da Roma mas o Sporting já acionou a cláusula de compra. Tem agora contrato até 2020. Está feliz, não se arrepende da escolha e só pensa na adaptação definitiva ao clubeA principal razão para que Doumbia não seja titular ‘de caras’ chama-se... Bas Dost, cujos 42 golos em 42 jogos na Liga lhe garantem lugar cativo. O holandês é, contudo, um dos mais focados na integração do colega de equipa

A ‘entourage’ de Doumbia transmitiu ao jogador o que Jorge Jesus revelou na conferência que antecedeu o duelo com o Sp. Braga. Avançado e treinador já tinham conversado sobre o tema... com recurso a tradutoresFonte próxima do jogador garante a Record que Doumbia já está a aprender português, acreditando que vai ultrapassar em breve as falhas de comunicação com o técnico