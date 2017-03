Continuar a ler

Na conversa breve com a CMTV, Octávio Machado levantou ainda suspeitas em relação à atuação dos árbitros nos encontros em que intervém o Benfica.



"Os resultados dos jogos que tiveram erros beneficiaram um. Se isso [reunião do Benfica com o conselho de arbitragem] resulta, se não resulta, não sei. É coincidência, com certeza. E ser o único clube que avisa com antecedência que vai ser recebido pelo conselho de arbitragem...", questionou o diretor leonino, deixando ainda mais uma pergunta para o rival do outro lado da Segunda Circular.



"Já agora expliquem qual é o problema do filho do presidente do conselho de arbitragem jogar no Sporting, que foi outra acusação que fizeram muito recentemente", sugeriu o Palmelão.

"O Benfica queixou-se, por as minhas declarações visarem o senhor Vítor Pereira, o que não é verdade. É mentira pura. Está bem trabalhada, está bem construída, mas não é verdade", defendeu o diretor de futebol da SAD, em declarações exclusivas à CMTV, subindo o tom das críticas ao departamento de comunicação do clube da Luz."Há uma instituição que tem tido uma comunicação trafulha, mentirosa - o caso dos sms é o exemplo dessa situação. Ainda agora o Talisca desmentiu. O que eu lamento profundamente é que a imprensa dê cobertura a tudo isso", referiu o responsável leonino, à saída de uma audiência do referido processo, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.