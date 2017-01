"As coisas são tão evidentes, e foram tão visíveis, todos os portugueses viram o que efetivamente se passou que me faz lembrar aquele que ia a marchar com o passe trocado, mas os outros é que iam mal, ou andar em contramão e não admitir", afirmou o dirigente à Sporting TV.



"Dizer que o lance do Pizzi foi involuntário e acidental é qualquer coisa de muito caricato. E o segundo lance dizer que é de difícil decisão, vem demonstrar o estado dos observadores em Portugal. Estamos todos esputefactos", referiu.





Octávio Machado diz que a comissão técnica "é o espelho dos árbitros", e apela a que a resposta dos sportinguistas continue a ser a união: "Se mesmo unidos eles conseguem estes milagres de outra forma destroem-nos completamente."

Octávio Machado foi a voz da revolta sportinguista esta quinta-feira, devido à análise dos lances do último Benfica-Sporting no Conselho de Arbitragem, na quarta-feira, dando razão a Jorge Sousa nos polémicos lances do dérbi. O diretor geral do futebol profissional do Sporting diz que a atitude do CA "espanta e merece repúdio", garantindo que a resposta será dada em campo.

Autor: Marta Correia Azevedo