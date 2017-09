Continuar a ler

"Vou voltar a falar dos erros dos árbitros, mas foi isso que o Benfica andou a dizer durante muitos anos. Depois, vejo alguns jogadores noutros clubes que deveriam estar no Sporting, casos de Danilo, Marega, Cervi. E as birras levaram a que fossem reforçar os nossos adversários. (...) Não sei quem negociou. Posso dizer que foram passarinhos a negociar. Com birras e passarinhos não se ganham campeonatos".Face às críticas deixadas a Bruno de Carvalho aquando da sua saída de Alvalade, o ex-dirigente do Sporting sublinhou que mantém "tudo o que disse e o que não disse". "Sou Stromp. É um galardão que é um reconhecimento. Tenho muita honra de ter servido aquela instituição. Basta ver os resultados obtidos. Até nos resultados financeiros se nota a diferença. E isso só aconteceu porque um grupo liderado por Jesus valorizou os ativos, trouxe mais gente ao estádio, expandiu o nome Sporting pelo mundo. A força que demonstrou permitiu que as negociações dessem ao Sporting poder negocial nas transmissões televisivas. O lançamento e crescimento de jovens jogadores. Não há ninguém que me faça ficar triste depois do que vivi. A esses costumo dizer que os ponho no balde do lixo".