Octávio Machado exigiu esta sexta-feira respeito ao candidato Pedro Madeira Rodrigues, recordando-lhe a sua idade e lembrando-o de que faz parte do Grupo Stromp."Percebi que o candidato Madeira Rodrigues tem pouco respeito ou nenhum pelos cinquentenários. Falou no meu nome duas ou três vezes. Só queria dizer que tenho idade para ser pai dele, mereço respeito, sou Stromp. Quando quiser falar de mim, trate-me por senhor... Senhor Octávio", afirmou o diretor de futebol profissional do Sporting, à entrada para o jantar de encerramento de campanha de Bruno de Carvalho.

Autor: João Lopes