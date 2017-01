Continuar a ler

E prosseguiu: "As imagens que serviram de fundo [ na reunião do CA ] deixaram-nos revoltados. O senhor João Ferreira, que lidera a comissão, praticou um mau serviço à arbitragem e ao futebol. Foi um desmentir do que todos viram".

Octávio Machado sublinhou este domingo que "ninguém teve dúvidas em nenhum dos lances" do Benfica-Sporting dos quais os leões se dizem prejudicados, criticando a análise do Conselho de Arbitragem (CA) às situações em questão."As dúvidas só existem em quem quer. Basta consultar a comunicação social, ouvir o som de um canal estrangeiro que fala até em jogar andebol, para verificar que efetivamente foi um mau serviço. Era evitável. Podia ter posto o exemplo do V. Guimarães-Sporting do empurrão pelas costas [sobre o Schelotto]. Podia ter pegado nesse exemplo. Podia ter pegado por exemplo no penálti na Madeira contra o Nacional. Poderia… mas não. Vêm pôr o Sporting numa posição complicada, difícil, com uma leitura completamente errada…", afirmou à Sporting TV.

Autor: Sofia Lobato