Os pontos que o Sporting reclama dos erros de arbitragem

Octávio Machado voltou este domingo a sublinhar que os erros de arbitragem têm prejudicado o Sporting. À Sporting TV, o diretor do futebol dos leões analisou os casos do jogo com o Marítimo sublinhando o golo mal anulado."O árbitro fez uma excelente arbitragem, esteve calmo, sereno, a intervir quando devia, mas o jogo fica marcado por aquele lance. Não nos escondemos atrás de nada, não disfarçamos que aqui e ali não estivemos tão bem como devíamos. Tem havido alguns erros que têm marcado profundamente a equipa do Sporting. Ontem, o Sporting teve uma prestação mais perto da que é o nosso desejo, de jogadores, treinadores, staff, presidente, da massa associativa. Invertemos duas vezes o resultado, marcámos o terceiro golo que, infelizmente, o auxiliar invalidou. Pareceu ser evidente um penálti que esse mesmo auxiliar não terá sinalizado com influência direta no resultado. Esses erros têm influência direta nos resultados. São factos indesmentíveis que não podemos esconder", afirmou.E prosseguiu, sublinhando o jogo da Luz como essencial em todo este processo. "Mesmo com o facto de não termos estado tão bem como devíamos em alguns jogos, se não fossem esses erros de arbitragem a realidade seria outra. A equipa foi penalizada por erros que são tão evidentes. Antes da Luz, o Sporting já tinha recuperado de 7 pontos e em vez de sairmos de la líderes saímos com 5 pontos de atraso. Fica tudo diferente em termos psicológicos, da força anímica, da perturbação que nos causou a todos os níveis e deu uma tranquilidade aos nossos rivais para gerir 5 pontos de avanço. O jogo teve uma importância enorme em tudo o que aconteceu a partir daí".

Autor: Sofia Lobato