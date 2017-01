Continuar a ler

Perante este cenário, o dirigente sportinguista afirma que só há um caminho a seguir: reagir de forma a alterar o estado de situação a que o futebol português chegou."Independentemente de tudo isto que nos tem acontecido, que nos tem penalizado e nos tem causado reações qu enão nos satisfazm, só pode ter uma resposta: se continuarmos a mostrar alguma fragilidade, eles continuam a bater-nos sem apelo nem agravo", atirou o dirigente. "Só podemos reagir de uma maneira para alterar aquilo que foi estar 40 anos em que ganhámos quatro títulos. Só há uma forma de o Sporting reagir: diferente do que se fez nesses tempos. É reagir com a mesma determinação, a mesma alma e a mesma força com que fizemos a época passada".Octávio Machado acredita que o exemplo perfeito dessa reação verde e branca aconteceu a temporada passada no jogo frente ao Sp. Braga [N.D.R.: 17.ª jornada]."Eu lembro-me dessa força e determinação quando estávamos a perder com o Sp. Braga 2-0 ao intervalo e demos a volta ao resultado na segunda parte", recordou. "É assim! E é isso que eu espero e desejo já no próximo jogo com o Paços de Ferreira. Que ninguém tenha dúvidas de que aquele balneário tem grandes profissionais e está determinad. Tem um grande líder, o Sporting tem um presidente que tem dado a cara tentando alterar algumas situações no futebol português".O diretor geral do futebol do Sporting confessou ter saudades de um tempo da arbitragem em que, apesar de se conhecerem as preferências clubísticas dos árbitros, estes eram "intelectualmente honestos"."Tenho saudades de um Alfredo Farinha, Aurelio Márcio, Carlos Pinhel, Vítor Santos... Sabíamos a cor clubística deles mas eram intelectualmente honestos. Tenho saudades dessa gente, desse tempo. Penalizo-me quando sou obrigado a rever o conceito em que tinha algumas pessoas prque, efectivamente, aquilo que está a acontecer neste momento ao Sporting aos seus profissionais e clube chega às vezes às arraias de uma desonestidade intelectual intolerável".