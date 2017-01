O Moreirense anunciou a chegada de Ary Papel por empréstimo do Sporting até final da temporada. O avançado de 22 anos já treina às ordens de Augusto Inácio.Ary Papel foi confirmado a 6 de dezembro de 2016 como reforço do Sporting, tendo sucedido o mesmo com Gelson, de 20 anos. Os dois assinaram um contrato válido até final da temporada 2018/19, com cláusulas de rescisão de 60 milhões de euros, tendo ficada prevista uma opção de renovação até 2022 (terá de ser exercida até 10 de maio de 2019).

Autor: Sandra Lucas Simões