Agora é oficial e definitivo: serão três as listas candidatas às eleições do Sporting, marcadas para 4 de março. Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues vão concorrer pela presidência; um terceiro projeto, liderado por Gonçalo Nascimento Rodrigues, entra na corrida ao Conselho Leonino.



A admissão de candidauras encerrou às 18 horas desta quinta-feira, 30 dias antes do ato eleitoral, como previsto nos estatutos, e não se registaram quaisquer surpresas.



O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting confirma a Record que foram admitidas as três candidaturas esperadas, a última das quais esta tarde, exclusiva ao Conselho Leonino.





"Está encerrado desde as 18 horas. A partir de hoje já não há espaço para aceitação de mais nenhuma lista, mesmo que ela aparecesse", afirma Jaime Marta Soares, expressando o desejo de que "todo o processo decorra dentro da normalidade como aconteceu até agora."



"Espero que o futuro nos traga um momento muito alto da vida do Sporting. Estou convencido de que vamos ter uma grande quantidade de sportinguistas a votar. É esse o meu apelo. Espero que haja uma manifestação muito forte de presença nas urnas, para que não existam quaisquer dúvidas em relação ao vencedor", acrescenta o líder da MAG do Sporting.



Fechada a admissão de candidaturas, seguem-se 48 horas para verificação da conformidade dos documentos. As três listas terão, depois, mais 48 horas para procederem a correções, caso sejam necessárias. A campanha eleitoral arranca no dia 6 de fevereiro, segunda-feira.



Autor: Vítor Almeida Gonçalves