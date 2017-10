Agora é oficial: o Estádio Municipal de Oleiros vai mesmo ser o palco do jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal com o Sporting. A decisão final foi tomada ontem à noite depois da decisiva vistoria realizada pelos responsáveis da FPF e por um operador, que puderam constatar as claras melhorias no sistema de iluminação, que tantas dúvidas suscitou na última visita. Após vários testes, verificou-se que, de facto, estão cumpridos os requisitos mínimos exigidos para a transmissão televisiva, podendo assim dar luz verde à realização da partida, já que todas as outras exigências tinham sido concretizadas e... aprovadas.

Uma boa notícia que chegou já perto da meia-noite e que serviu para alegar um pouco a população num dia em que Oleiros acordou a chorar a morte de um filho da terra, vítima de mais um incêndio que cobriu a vila de fumo e cinzas. O histórico encontro com os leões servirá também para homenagear este homem que deu a vida a lutar pelo concelho.

Embora até ao dia do jogo haja alguns pormenores a retificar, nomeadamente o aumento da distância entre o gradeamento que circunda o relvado e as quatro linhas, o sentimento que envolve o clube, o município e a população é de uma enorme satisfação e alegria pela realização de um sonho que em determinados momentos do processo parecia tão distante. Certo é que o esforço e dedicação dos mais de 100 trabalhadores que na última semana se empenharam na renovação do recinto acabou por dar valiosos frutos.

Agora, a festa da Taça está prestes a começar. Para hoje está previsto o arranque dos trabalhos nas imediações do estádio, onde será construída uma fanzone, que contará com um ecrã gigante, atuação de vários DJ, bons petiscos e... muita animação.



Oleirense despertou a paixão leonina



Quando o sorteio colocou o Sporting como adversário nesta 3.ª eliminatória da Taça de Portugal deu-se uma verdadeira explosão de alegria em Oleiros. Primeiro, pela oportunidade única de receber um ‘grande’ e, depois, porque nesta pequena vila há muitos corações a bater... pelos leões. No entanto, sabemos agora que esta imensa paixão verde e branca nasceu há muitos anos devido a um protagonista especial. "Na década de 50, um jovem com raízes aqui em Oleiros foi para Lisboa e chegou a jogar no Sporting. Lembro-me que a partir daí começaram a surgir mais pessoas a gostar e a seguir o clube", conta-nos um orgulhoso adepto oleirense dessa época, que, contrariando a curiosa tendência, se manteve sempre fiel... ao Benfica.



Equipa assume espírito de missão



É com humildade e espírito de missão que o Oleiros encara este desafio de mostrar ao país que na zona do pinhal, órfã de futebol de primeira, existe competência e qualidade para fazer a festa da Taça. Feliz com o desfecho da questão, Natanael Costa promete seriedade.



"Houve um esforço tremendo de muitas pessoas e é uma lição bonita que se está a dar do futebol português. Também é importante que, não só o Sporting, como os outros ‘grandes’, às vezes, desçam do Olimpo e venham ao meio do povo mostrar que o interior também faz parte do país", sublinhou o técnico oleirense, assegurando: "Vamos organizar-nos, desfrutar e dar uma boa imagem do clube, da vila e desta zona."



Já não há... cabrito estonado



Além do mediatismo desportivo, o jogo com o Sporting está também a gerar um aparato em toda uma vila que nos últimos dias saltou para as luzes da ribalta. Nos restaurantes, por exemplo, aumenta a procura e a curiosidade dos turistas – alguns deles já em Oleiros –, que tencionam provar todas as iguarias de uma zona do país conhecida também pelos vários pratos tradicionais.



Nesse sentido, o famoso cabrito estonado, que tantos prémios tem arrecadado nos festivais gastronómicos, ganha cada vez mais fãs. As reservas para a véspera e para o dia do encontro dispararam a um nível nunca antes visto, o que prova que, pelos vistos, o futebol gera fome... de leão.