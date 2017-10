Continuar a ler

O Oleiros acrescenta que "receber tão histórico e ilustre representante do desporto nacional em Oleiros será para um privilégio e um motivo de tremendo orgulho".A Associação Recreativa e Cultural de Oleiros (ARCO) é um clube com mais de 40 anos de existência inteiramente dedicada às boas práticas desportivas, sendo o desportivismo e o fair-play valores que norteiam os destinos do clube desde a sua origem.O Sporting Clube de Portugal merece-nos, como não podia deixar de ser, todo o respeito enquanto adversário e parceiro nesta interminável missão de elevar cada vez mais alto o bom nome do futebol português. Receber tão histórico e ilustre representante do desporto nacional em Oleiros será para nós um privilégio e um motivo de tremendo orgulho.No sentido de realizarmos este bonito sonho dos cidadãos oleirenses, todos os esforços estão a ser desenvolvidos no sentido de cumprir na íntegra cada um dos requisitos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentados na sua primeira vistoria oficial ao Estádio Municipal de Oleiros, bem como tudo aquilo que está estipulado nos regulamentos da Taça de Portugal. A saber:1 - Controlo de acessos ao Estádio por meio electrónico;2 - Sistema de segurança de vídeo-vigilância (CCTV);3 - Plano de segurança e evacuação aprovado pela Protecção Civil;4 - Forças de segurança reforçadas para o dia do jogo;5 - Aumento da capacidade do recinto através de bancadas amovíveis devidamente certificadas;6 - Iluminação adequada para transmissão televisiva do encontro;Neste momento, a mais de uma semana da data do jogo, todas as obras e alterações no Estádio Municipal de Oleiros estão a decorrer a um excelente ritmo, o que nos permite acreditar que tudo estará a postos e em conformidade para a última e definitiva vistoria da FPF, agendada para sexta-feira, dia 6 de Outubro.Com o apoio da Câmara Municipal de Oleiros, dos nossos profissionais de excelência e de todas as entidades competentes do nosso Concelho, sabemos que estaremos à altura de receber e organizar um evento desportivo tão importante e mediático como o jogo em causa nesta 3ª eliminatória da Taça de Portugal, competição tradicionalmente conhecida como "A Festa do Futebol". E é isso mesmo que queremos fazer no próximo dia 12 de Outubro: uma histórica e inesquecível festa que homenageie não só as gentes do nosso Concelho, mas o futebol de um modo geral e os clubes ARCO e Sporting em particular.