- Entram os restantes jogadores de ambas as equipas para os habituais exercícios de aquecimento.: Luís Pedro e Salin já trabalham junto às balizas.- E já temos onzes oficiais! Confira as escolhas de Natan Costa e Jorge Jesus.Luís Pedro; Bruno Cardoso, Tiago Gomes (c), Deng Liu e Pedro Luís; Guilherme Campos, Vasco e Victor Lira; Ivan Fidalgo, Leandro e Jackson.Salin; Ristovski, André Pinto, Petrovic e Jonathan; Palhinha, Mattheus, Iuri Medeiros e Bruno César; Podence e Gelson Dala.para...- Oe os jogadores do Sporting, assim como os futebolistas 'da casa', trocam as primeiras impressões em pleno relvado.- Já viu a lista de convocados de Jorge Jesus para o embate em Oleiros?- O técnico, de 38 anos, revelou ainda os poucos pedidos que fez aos seus atletas à partida para o duelo de hoje. "Que cometam o mínimo de erros possível e que sejam corajosos. A motivação está no máximo, eles estão ansiosos, excitados, e não há muito trabalho para o treinador. Espero que haja superação da parte deles", sublinhou.- Por sua vez, o Oleiros encara a partida sem qualquer tipo de pressão. Foi esta a garantia deixada pelo técnico Natan Costa, que vincou o feito inédito que os seus atletas já alcançaram na prova rainha do futebol português. "Não quero que haja qualquer pressão para os jogadores, porque deve ser valorizado o que já fizeram. Tivemos a felicidade de receber o Sporting e, depois, há o mérito de muita gente, nomeadamente da Câmara Municipal. Por isso, é como se estivéssemos a subir a tribuna presidencial do Jamor. Já somos vencedores".- Ora, quanto à lista de convocados existem, naturalmente, surpresas. Jorge Jesus confirmou a chamada do central turco Demiral, mas Record sabe que o técnico convocou outros elementos da equipa B, casos de Rafael Leão, Kiki, Ary Papel e Jovane Cabral.- Apesar de o piso do terreno ser sintético, algo que não vai ao encontro dos desejos do Sporting, Jesus garantiu que a equipa estará em Oleiros "com todo o gosto". "A Taça é uma festa para muitos clubes e vilas que se promovem com esta prova. Nunca nos opusemos a lá ir, tem a ver apenas com o sintético, que não é compatível com uma equipa profissional", vincou.- Em conferência de imprensa, Jorge Jesus deixou claro que irão haver várias mudanças na equipa, não só pela presença de vários jogadores do plantel nas respectivas selecções ao longo da última semana bem como a oportunidade que será concedida a jogadores com menos minutos. A este propósito, o técnico vincou que Gelson Dala será titular na frente de ataque. "Vai jogar. Temos feito trabalho específico com ele nestes meses e neste momento achamos que já tem condições para dar resposta ao trabalho individualizado que fizemos", revelou JJ.- Quanto ao jogo, o Sporting procura interromper uma série de quatro jogos oficiais sem vencer – empate com Marítimo (0-0), na Taça CTT; empate com Moreirense (1-1), na Liga; derrota com Barcelona (0-1), na Liga dos Campeões; empate com FC Porto (0-0); na Liga. Quanto ao Oleiros, 9º classificado da Série C do Campeonato de Portugal Prio, vem de uma derrota na receção à U. Leiria (1-3).- Nesse sentido, a comitiva leonina vai deslocar-se ainda antes do jogo (17 horas) à Câmara Municipal de Oleiros, onde será realizada a referida homenagem. Para além disso, os verdes e brancos levam na bagagem duas camisolas autografadas pelo plantel que serão leiloadas. Refira-se, ainda, que a receita do jogo que caberá ao Sporting será doada aos bombeiros.- Um jogo que se reveste de uma importância especial e que vai para além do que se passará dentro das quatro linhas. Isto porque o Sporting, tanto através do seu presidente, Bruno de Carvalho, bem como de Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia geral leonina, manifestaram a intenção dos leões em homenagear os bombeiros deste concelho, que tanto lutaram no passado verão contra trágicos os incêndios na região.- O, num duelo marcado para as 20h15, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O árbitro será Gonçalo Martins, da AF Vila Real.

Autor: Bruno Fernandes