Dizem que são mais de 50, e a julgar pelos testemunhos de quem por ali passa não há razões para duvidar. Juntam-se no Zé do Café, mais conhecido por Alvalade XXI ou… Toca do Leão. Em Oleiros há um grupo muito organizado, que vibra a cada jogo dos verde e brancos: são as ‘Leoas de Oleiros’.

"Quando me disseram que o sorteio tinha ditado um Oleiros-Sporting não acreditei. E para ser sincera, ainda hoje não acredito", diz Maria Alves, que juntamente com Helena Antão e Cristina Afonso se mostra de coração dividido antes do duelo da Taça. "Somos todas do Sporting, mas claro que também torcemos pela equipa da terra", disse Helena Antão.

