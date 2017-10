A vistoria final incidiu no sistema de iluminação, que no dia anterior levantou dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para a transmissão televisiva. Os testes realizados depois do encontro com a U. Leiria, para o Campeonato de Portugal , foram conclusivos e foi dada luz verde à realização da partida por todas as partes - Federação Portuguesa de Futebol, Oleiros, Sporting, Sport TV e Proteção Civil.Através no Facebook, o clube beirão confirmou também a realização da partida. "Foram identificados alguns aspetos a retificar até terça-feira, de forma a garantir que a festa do futebol seja enorme, mas sempre com total segurança dos espectadores e nas condições técnicas necessárias. Temos jogo em Oleiros", pode ler-se na referida mensagem.