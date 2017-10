O Olympiacos, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, perde este sábado frente ao Panathinaikos pela margem mínina (1-0), na 9.ª ronda da liga grega. O autor do único golo do encontro foi Lucas Villafañez, aos 56 minutos.Na próxima terça-feira, a equipa onde atua o português André Martins e Diogo Figueiras (nenhum foi opção) recebe o Barcelona, num jogo a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Champions.