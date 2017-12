À semelhança do que sucedeu o ano passado, o Sporting vai realizar terça-feira um treino de cariz solidário, que começa às 18 horas, no Estádio José Alvalade.Será a primeira oportunidade para os adeptos verem a equipa principal dos leões em casa esta temporada, uma vez que o único apronto aberto decorreu no estágio realizado na Suíça. Como o próprio nome indica, trata-se de uma iniciativa de beneficência, por isso basta levar um brinquedo para oferecer aos mais carenciados, segundo informa o clube. A Fundação Sporting compromete-se depois a distribuí-los às diversas instituições de solidariedade que apoiam crianças e jovens em risco.Em 2016, recorde-se, o Sporting conseguiu juntar 5.500 adeptos nas bancadas do Estádio de Alvalade que doaram cerca de 8 mil presentes de Natal. Portanto, hoje, os leões apontam a bater esta marca.