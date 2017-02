Depois de Alvalade ter registado uma assistência superior a 40 mil na vitória diante do Rio Ave (40.053 espectadores), essa mesma ‘onda verde’ vai hoje voltar a acompanhar a equipa. Desta feita, o destino até pode ser outro outro - o Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril - mas a vontade dos sportinguistas em acompanharem os leões continua inalterada, apesar do terceiro lugar na tabela da Liga.Com efeito, e depois de os bilhetes terem sido colocados à venda na passada quarta-feira, o Sporting informou ontem, através das suas redes sociais, que os ingressos esgotaram em Alvalade. No entanto, ainda estão disponíveis para compra no estádio dos estorilistas. Os adeptos sportinguistas, que serão alocados na bancada superior Norte, vão tentar ‘empurrar’ a formação de Jesus rumo ao terceiro triunfo seguido no campeonato.