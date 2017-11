Bruno de Carvalho vincou que o Sporting "é o clube com mais títulos do Mundo", com "mais de 22 mil". Num discurso no Pavilhão João Rocha - durante a entrega dos emblemas aos sócios com 25 anos de filiação ininterrupta - em que exaltou a grandeza do emblema leonino, o presidente aproveitou ainda para 'picar' o rival Benfica, referindo-se à forma como Luís Filipe Vieira apelidou Pedro Guerra na entrevista à BTV "Vamos em 25 títulos europeus em quatro modalidades. Somos o clube com mais títulos do Mundo. Não de Portugal, não da Europa. Do Mundo! Temos mais de 22 mil títulos nacionais, europeus, mundiais, olímpicos. É isto que faz do Sporting a maior potência desportiva mundial! (...) Lembro-me de ver alguém que agora apelidam de merceeiro – não sei porquê… - a mostrar um quadro, todo feliz, através do qual se via que o seu clube estava à frente em todas as modalidades, esquecendo-se ele que o Sporting não estava presente em parte dessas modalidades. Ora, estando agora o Sporting presente, gostava que ele mostrasse o quadro de todas as modalidades e suas classificações. Talvez ele veja o seu clube à frente… se virar o quadro ao contrário. Isso não está a acontecer em nenhuma modalidade. Esse tem de ser o nosso orgulho, o nosso trabalho", atirou Bruno de Carvalho.Recorde-se que o presidente benfiquista, nessa entrevista, abordou as acusações a Pedro Guerra no âmbito do caso dos emails, referindo que o diretor de conteúdos da BTV "enche a mesa de papéis, tem medo de errar, até parece merceeiro."