Coimbra vai ser palco do 287.º almoço convívio do Grupo "Os Cinquentenários", que decorrerá no próximo dia 3 de junho. A jornada de fervor sportinguista começa cedo (9 horas) junto ao Pavilhão Multidesportivo do Alvalade XXI, local escolhido para encontro dos convivas, que cumprirão um vasto programa social ao longo do dia.Estão previstas visitas à Universidade Velha, Paço Real, Capela de S. Miguel e Biblioteca Joanina. Isto tudo antes do almoço, leitão, para respeitar a tradição regional. Para a tarde está prevista uma visita ao Museu Nacional Machado de Castro.As inscrições são limitadas, mas os interessados ainda poderão fazer as suas reservas junto da Marina Reis, através do telemóvel 962876358 ou do e-mail mgreis1967@gmail.com . O preço, 35 euros inclui: transporte, almoço e entradas na Universidade e no Museu.

Autor: João Lopes