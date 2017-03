Depois de uma fase mais complicada, o Sporting pode no domingo, diante do V. Guimarães (20h15), somar a quarta vitória seguida. Jorge Jesus admite que a equipa está francamente melhor e exemplifica com a subida de rendimento de dois elementos do plantel."Dos que chegaram este ano, o Alan Ruiz está a mostrar as qualidades que sempre depositei nele quando o Sporting investiu na sua contratação. É um jogador com um futuro muito grande. Com seis meses de trabalho está a demonstar tudo aquilo que investimos nele. Quando os jogadores estão com mais qualidade a equipa melhora. O Bryan [Ruiz] também está mais próximo daquilo que é o habitual nele. Confio que amanhã estes dois - que no Estoril estiveram com rendimento muito alto - possam estar iguais", pediu o técnico verde e branco, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã.Concretamente sobre a partida, Jesus espera um encontro "dividido", até pela qualidade do adversário, mas sempre com a mira no triunfo: "Teremos de ter muita qualidade para vencer o Vitória. Será um bom espetáculo. Temos a certeza de que o jogo será dividido porque o V. Guimarães tem qualidade mas o Sporting contra equipas que querem ganhar tem picos de grande qualidade. Espero que isso assim aconteça amanhã. Os últimos jogos também dão confiança pois sentimos que os jogadores estão a melhorar."

Autor: João Socorro Viegas