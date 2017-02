Para Jorge Jesus, o triunfo do Sporting sobre o Moreirense sustentou-se não só na dedicação que a equipa colocou dentro das quatro linhas, mas também... em duas grandes exibições. De quem?"O Alan Ruiz voltou a fazer um grande jogo, com mais tempo de jogo. O menino, o Daniel [Podence], também entrou bem e foi muito importante porque juntamente com o Alan confundiu o lateral-direito do Moreirense. Foi do lado esquerdo que nasceu o 2-2. Somos uma equipa com alma, que acredita naquilo que faz. Andamos atrás do prejuízo mesmo sabendo que não estamos como queríamos na classificação", garantiu o técnico à 'Sport TV'.

Autor: Bruno Fernandes