Afinal, qual é a real dimensão da diferença entre os plantéis do Sporting e da Juventus? De acordo com o portal especializado Transfermarkt, há 366 milhões de euros a separar o valor de mercado do onze e do banco das duas equipas que vão subir ao relvado dentro de instantes no Estádio de Alvalade.



Eis a avaliação atribuída a cada um dos jogadores.





Sporting - Rui Patrício (16 milhões de euros), Ristovski (2,5), Coates (7), André Pinto (3), Jonathan Silva (3,5), Battaglia (3), Bruno César (4,5), Bruno Fernandes (7,5), Gelson Martins (20), Acuña (7) e Bas Dost (16); Salin (0,5), Podence (2,5), Mattheus (1), Petrovic (1,5), Tobias Figueiredo (1), Palhinha (2) e Doumbia (5). Total: 103,5 milhões de euros.



Juventus - Buffon (2 milhões de euros), De Sciglio (8,5), Barzagli (1), Chiellini (10), Alex Sandro (35), Pjanic (40), Khedira (28), Cuadrado (25), Dybala (70), Mandzukic (20) e Higuaín (70); Szczesny (17), Marchisio (25), Douglas Costa (30), Matuidi (30), Asamoah (11), Rugani (17) e Bernardeschi (30). Total: 469,5 milhões de euros.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves