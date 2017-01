José Moniz Pereira, filho do 'senhor atletismo' Mário Moniz Pereira, é um dos nomes que está na lista de Pedro Madeira Rodrigues e que será apresentada esta quinta-feira à noite, no Estádio José Alvalade, soube Record. Moniz Pereira ocupa o primeiro lugar da lista ao Conselho Leonino, órgão consultivo dos leões.

Há ainda dois fundadores de claques leoninas a integrar as listas. Bernardo Mendes, fundador do Diretivo Ultras XXI, é candidato ao cargo de vogal da direção, responsável pela ligação aos grupos organizados de adeptos. Luís Figueiredo, da Juve Leo, terá o pelouro da responsabilidade social.





Continuar a ler

Rogério de Brito, antigo vice-presidente dos leões, também integrará a lista para direção, com a missão de fazer a ligação aos núcleos. Vítor Ferreira, que deixou a direção e a administração de Bruno de Carvalho, terá também um cargo de vice.Para a Mesa da Assembleia-Geral, o candidato é Rui Morgado, ex-vice-presidente do órgão também com Bruno de Carvalho, que se demitiu em outubro de 2015. Ricardo Pina Cabral estará também ao lado de Madeira Rodrigues, com funções na área do scouting.