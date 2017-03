Continuar a ler

Conselho Diretivo

Lista A: 8 262 - 9,49%

Lista B: 74 982 - 86,13%



Conselho fiscal

Lista A: 9 173 - 10,55%

Lista B: 78 894 - 82,72%



Mesa da Assembleia-Geral

Lista A: 8 923 - 10,2%

Lista B: 71 771 - 82,50%



Conselho Leonino

Lista A: 7 822 votos - 9,07%

Lista B: 55 507 votos - 64,35%

Bruno Carvalho, líder da Lista B, foi este domingo reeleito presidente do Sporting, para os próximos quatro anos, ao vencer as eleições realizadas no sábado com 86,13 por cento dos votos.

Autor: Lusa