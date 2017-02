Bruno de Carvalho rejeitou uma proposta milionária por Bas Dost, o melhor marcador do campeonato português, com 17 golos em 19 jogos. O Tianjin Quanjian tentou mas não conseguiu levar o internacional holandês, de 27 anos. Nem mesmo depois de ter feito chegar uma oferta formal, no valor de 40 milhões de euros.Transferir Bas Dost por esse valor garantiria a Bruno de Carvalho a segunda maior transferência da história do Sporting, apenas superada pela de João Mário para o Inter Milão (45 milhões). Apesar deste 'aliciante, o líder leonino não quis sequer negociar, sustentando a recusa destes 40 milhões em três convicções: por entender que o Sporting não está ‘vendedor’; porque a equipa não pode perder o seu melhor goleador com a época em curso e objetivos por atingir; e pela dificuldade expectável em convencer Bas Dost a aceitar jogar no campeonato chinês.

Autor: António Adão Farias