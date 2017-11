Até agora vice-presidente do Conselho Fiscal do Sporting, Óscar Figueiredo renunciou ao mandato através de uma carta enviada ao presidente da assembleia geral, dando como justificação o facto de se estar a candidatar-se em lista única à ordem dos revisores oficiais de contas. O ex-dirigente sportinguista entende que haveria uma incompatibilidade entre as funções em Alvalade e na ordem, preferindo portanto deixar com efeito imediato o seu cargo no clube leonino.Na carta enviada a Jaime Marta Soares, Óscar Figueiredo fez questão de referir que não tinha previsto esta situação no momento em que aceitou as funções no Sporting, sublinhando que o tempo passado em Alvalade o encheu "de orgulho". Agradeceu a Bruno de Carvalho a oportunidade que lhe foi proporcionada e desejou as "maiores felicidades" ao emblema verde e branco.