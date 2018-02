Continuar a ler

Já em 2016/17, Bas Dost foi o artilheiro de serviço nos descontos pela primeira vez, ao decidir o duelo com o Belenenses (90’+3), enquanto repetiu a dose já esta temporada em Santa Maria da Feira (90’+8) com um penálti diante do Feirense.Num final com enredo digno de um filme de Hollywood, Coates decidiu ao estilo de... Slimani. É que pode dizer-se que este foi uma nova versão de uma película que se desenrolou em Arouca, quando os leões se viram em inferioridade numérica em jogo da 10.ª jornada da Liga em 2015/16. O marcador exibia um nulo quando Naldo viu o vermelho direto aos 88’, complicando ainda mais a tarefa dos homens de Jorge Jesus. No entanto, Slimani vestiu a pele de herói e salvou a formação verde e branca ‘em cima da buzina’. Diga-se que esse triunfo tinha sido o último do Sporting depois de a equipa ficar em inferioridade numérica num jogo em que estava empatado ou a perder.