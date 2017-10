Alan Ruiz tem vivido um arranque de época atribulado: foi titular apenas três vezes no campeonato e passou as últimas semanas a debelar a lesão na coxa esquerda que o atormentou este mês. Com o 'cenário' não muito favorável, Federico Ruiz, pai do avançado de 25 anos, assume mesmo que caso o argentino não jogue o seu futuro próximo pode ser vivido longe de Alvalade."No último mercado ele teve várias ofertas e, por um motivo ou outro, ele decidiu ficar. Teve várias propostas no futebol europeu que recusámos porque ele queria ficar no Sporting. Hoje ele tem o objetivo de ganhar títulos pelo Sporting e é nisso q está focado. Depois existem outras circunstâncias que obrigam a tomar outras decisões relacionadas com o interesse do jogador: se não joga tem de sair. Não há outra hipótese. Não pode ficar num clube à espera de poder jogar um dia. Ou joga ou vai embora. É assim no futebol e na carreira de um jogador", afirmou à TSF.