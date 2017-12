Continuar a ler

Para Federico Ruiz, que substituiu Heber Marchioni como agente do filho, é hora de parar com toda a especulação. Afinal, recorda, já não é a primeira vez que o filho é visado em situações do género. "O Alan, independentemente do que se passou agora, e que é um caso isolado, nunca teve problemas no Sporting. Primeiro foi a história do Ferrari, quando ele tem o carro há mais tempo do que aquele em que chegou a Portugal, depois os tais problemas com o técnico, quando ele foi sempre um grande defensor do seu futebol, e agora isto. Sinceramente...", desabafou o argentino.Federico Ruiz garantiu ainda já ter falado com o filho e revelou que este está "tranquilo" com toda a situação, apesar do desgaste com tanta "mentira". "O meu filho está bem, tranquilo. Está a treinar-se forte para voltar a competir, mal termine o processo pelo qual está a passar. Ele veio para Portugal para ser feliz. É um bom menino, de apenas 24 anos, com família e uma boa vida, por isso não tem razões para se sentir preocupado com o que se está a passar. Afinal de contas, é tudo mentira", disse, a finalizar.Federico Ruiz não esconde que o filho tem a hipótese de deixar Alvalade no mercado de inverno mas também entende que a decisão exige bastante ponderação, pois o avançado dá primazia à continuidade em Portugal. "Na Argentina temos a porta aberta. O River, o Boca e o Rosario Central têm interesse em contar com ele, mas vamos ver...", revelou Federico Ruiz, sem descartar as possibilidades que se encontram em cima da mesa, mas salvaguardando a posição da SAD no processo."Não me quero alongar sobre este tema porque o Alan tem contrato com o clube e está bem em Portugal. Todo o jogador ambiciona competir e ele não foge à regra. Se Espanha e Itália também são hipótese? Ele só quer ser feliz", defendeu-se o argentino.