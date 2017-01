João Paiva dos Santos, irmão de Paulo Paiva dos Santos, reiterou o pedido de auditoria de gestão ao mandato de Bruno de Carvalho feito a 22 de dezembro último. Numa carta endereçada ao atual líder leonino, o sócio e acionista insiste numa resposta e relembra "a importância da proposta apresentada", uma vez que as eleições já estão marcadas (vão realizar-se a 4 de março).João Paiva dos Santos propõe ainda uma auditoria aos exercícios findos, deixando o último para o final da presente temporada. O antigo candidato à presidência do Sporting lembra também a aceitação de Bruno de Carvalho, que publicamente concordou com a iniciativa apresentada, pedindo assim que seja dado o provimento necessário.