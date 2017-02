Continuar a ler

E esclareceu: "Vim reunir com o Conselho fiscal da SAD e depois de ficarmos à espera, mandaram-nos para o hall VIP mais meia hora e não fomos recebidos. A minha intenção era esclarecer vários pontos entre a posição do Sporting e o meu pedido de auditoria, mas não fomos recebidos. A SAD do Sporting e o conselho de administração não quer que seja feita uma auditoria séria, que prima pelo rigor ou então terão algo a esconder. Insistirei na auditoria e logo verei que medidas tomar".







"Não sei quem vai vencer. Se Bruno de Carvalho, continuarei o meu trajeto; se Pedro Madeira Rodrigues ganhar, o ónus da auditoria passará para ele".



João Pedro Paiva dos Santos 'ficou à porta' de Alvalade esta terça-feira, onde tinha agendada uma reunião com o conselho fiscal da SAD a propósito da auditoria à gestão de Bruno de Carvalho que quer levar em frente. Aos jornalistas, o antigo candidato às eleições do Sporting sublinhou que os sucessivos adiamentos da mesma se devem ao receio que a autoria pode ter no resultado das eleições do próximo dia 4 de março."O pedido foi feito em dezembro, a auditoria pedida antes. Foi adiado, adiado, a reunião marcada para hoje depois de muita insistência...", afirmou João Pedro Paiva dos Santos.

Autores: Alexandre Moita e Sofia Lobato