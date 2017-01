O Conselho Fiscal da SAD do Sporting informou ontem João Paiva dos Santos que a auditoria pedida pelo empresário tem um caráter "extraordinário", ou seja, nunca substituirá a que já está prevista internamente no final do mandato da atual administração.Na sequência do pedido de esclarecimento do antigo candidato às eleições do clube, o Conselho Fiscal da SAD, vincou ainda a necessidade de cumprimento dos "pressupostos cumulativos", como uma "garantia bancária", via depósito, por parte de Paiva dos Santos, correspondente ao custo total da auditoria – o próprio já se tinha predisposto a avançar com a verba. Suspeitando que Paiva dos Santos tenha tornado pública a troca de correspondência entre si e o Conselho Fiscal, este advertiu o empresário para este facto e deu conta de que solicitou à administração da SAD que torne pública a documentação em causa, via site oficial dos leões.