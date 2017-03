"Começaste a ter mais bola, começaste a jogar melhor. Joga como treinas! É igual!" Mais do que a insatisfação com o rendimento de Matheus Pereira, foi a necessidade de lhe aliviar a pressão que levou Jorge Jesus a dirigir estas palavras ao jovem extremo. Apercebendo-se das dificuldades do jogador em driblar o sistema... nervoso, Jesus chamou-o ao banco aproveitando uma pausa para assistência médica a William Carvalho (38’).

A mensagem de Jesus para Matheus: «Joga como treinas!»

Matheus acabaria por ficar (mais) ligado à história do jogo, sobretudo através da assistência para o 2-1, minutos depois, ajudando a tirar os leões do aperto em que se encontravam, por culpa do empate consentido entretanto. Tanto que o avançado brasileiro comemorou esse golo como se tivesse sido ele próprio o seu autor, saltando para o colo de Bas Dost, de braços erguidos e sorriso no rosto.