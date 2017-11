O processo de renovação de João Palhinha, de 22 anos, fica concluído já na segunda-feira. Ao que o nosso jornal sabe, o negócio foi ultimado entre todas as partes envolvidas e a assinatura do novo contrato, válido até 2022, está marcado já para depois de amanhã.É o ponto final num processo negocial que ainda se prolongou alguns meses, sobretudo por questões financeiras. A vontade, essa, era recíproca. É que os valores inerentes ao contrato de João Palhinha condiziam com o estatuto de jogador de formação, mais precisamente de equipa B, e estavam naturalmente desfasados da realidade atual. Este novo vínculo vem proporcionar um aumento salarial, algo que vai ao encontro das pretensões do próprio médio do Sporting e do seu grupo de empresários, a Stellar Group.