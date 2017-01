Muito feliz por cumprir mais um objetivo importante na minha vida ?? #JP66 Uma foto publicada por Joao Palhinha (@joaopalhinha6) em Jan 22, 2017 às 6:59 PST

João Palhinha estreou-se este sábado pela equipa principal do Sporting, um momento que o jogador, de 21 anos, certamente não esquecerá. Diante do Marítimo, num encontro que terminou com um empate a dois , o médio foi titular e, este domingo, nas redes sociais, mostrou-se satisfeito por este passo dado na carreira.

Autor: Fábio Lima